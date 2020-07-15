خورفكان يتجه للأنظمة الذكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر
حققت إدارة نادي خورفكان نقلة نوعية بتطوير البنية التحتية والعمل الإداري في النادي، من خلال التحول للأنظمة الذكية الحديثة في إدارة الأعمال الإدارية والمالية.
وقام النادي باتخاذ عدد من الإجراءات في دعم هذه الخطوة، عبر تحويل التعامل في المحروقات والمصروفات من التعامل النقدي إلى النظام الذكي، كما تم تحويل مستودع النادي وآلية الصرف من النظام القديم إلى نظام «الباركود»، إضافة إلى تحويل نظام رواتب العاملين عبر الحسابات البنكية بالتعاون مع مصرف الشارقة.
كما تعمل إدارة النادي حالياً على تركيب كاميرات متخصصة في كافة أروقة النادي وداخل حافلات النقل.
وأكد سالم النقبي رئيس مجلس الإدارة، حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وأنظمة العمل، إضافة إلى استكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد عبر تجهيز الملعب الرئيسي والملاعب الفرعية والصالة الرياضية ووحدة العلاج الطبيعي، فضلاً عن تجديد عقود عدد من اللاعبين سواء على صعيد الفرق السنية والألعاب الجماعية والفريق الأول والأجهزة الفنية لدعم الاستقرار، كما كشف النقبي عن العمل على بناء مبنى إداري جديد، خاصة مع عزم إدارة النادي على إضافة 5 ألعاب فردية جديدة هي: التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، ركوب الخيل، والسباحة.
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