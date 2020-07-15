جمهور الرياضة حزين لوفاة «الدولي» سعيد عبدالله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زال جمهورالشارع الرياضي حزين ويعيش في صدمة لوفاة سعيد عبد الله المستريح النعيمي نجم منتخب الإمارات ونادي الوصل لكرة القدم في ثمانينات القرن الماضي، الذي توفي أمس الأول جراء أزمة قلبية، وما يزال ذووه يتلقون التعازي من محبيه وجمهوره العاشق له على الصعيدين الفني والأخلاقي.

ويعد سعيد عبد الله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، كما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى المنتخب الوطني، وكانت له محطات بارزة على المستوى الإداري إبان توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009. وترك سعيد عبد الله خلفه سجلاً ناصعاً من الإنجازات حيث حصد أربعة ألقاب دوري وكأس مع الوصل، وذكريات لن تمحى من ذاكرة عشاقه ومحبيه خاصة وهو لعب وسط جيل كبير من النجوم كفهد وناصر خميس ومحمد سالم وخميس مصبح وفاروق عبد الرحمن والغاني محمد بولو والسوداني حموري وغيرهم.

كما ترك سعيد عبد الله سجلاً مميزاً مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي 1979 في العراق، و1982 في الإمارات، و1984 في عُمان، فضلاً عن سيرته الرائعة في مجال التحكيم المحلي والدولي.