شكرا لقرائتكم خبر عن نظام طبي صارم للاعبي العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت شركة نادي العين لكرة القدم نظاماً صحياً احترازياً مميزاً، وذلك اتساقاً مع البروتوكولات الصحية التي تم استلامها من الجهات الرسمية، قبل عودة الأنشطة الرياضية في النادي بالفحوصات الطبية الشاملة للاعبي الفريق الأول والرديف، قبل إجراء فحص «كوفيد 19» بالمسحة الطبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المنتسبين إلى المنظومة.
وشهد مقر تدريبات الفريق الأول باستاد خليفة بن زايد، خلال المرحلة الماضية، عملاً دؤوباً وحراكاً واسعاً من إدارة الفريق، وبالتعاون مع كافة الجهات المكلفة بتنفيذ الترتيبات الخاصة باستعدادات «الزعيم» للموسم الجديد، بداية من بوابة التعقيم «العيناوية» التي تحفز كل منتمٍ للعين على القيام بتجربة العبور من خلالها، كما أعدت إدارة الفريق الأول الحقائب البنفسجية الصغيرة «أنا عيناوي»، التي تحتوي على أدوات التعقيم، وأقنعة للوجه وقفازات طبية.
وأكد الدكتور طلال الخزرجي، رئيس اللجنة الطبية بنادي العين، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.
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