أبوظبي بديل اتحاد كلباء عن معسكره الخارجي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر
واصل فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء برنامجه الاعدادي للموسم الجديد 2021/2020 ،تحت قيادة المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا،وسط إجراءات احترازية وفق البروتوكول الصحي من اتحاد الكرة باتباع قاعدة التباعد الاجتماعي والجسدي،حيث تم تقسيم اللاعبين الى 4 مجموعات موزعين على ملعبين،وتشمل المرحلة الأولى من الاعداد تمارين الإحماء واللياقة البدنية بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق،فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية.
وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الكلباوية،منوها الى أن شركة الكرة تدرس حالياً عدة مقترحات بشأن إقامة معسكر تدريبي خارجي اذا تم السماح بذلك،أما في حالة تعثر الأوضاع فان النية تتجه لاقامة معسكر داخلي في مدينة العين أو العاصمة أبوظبي .
أما فيما يخص أستكمالملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب ، أشار النقبيأن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة المدرب داسيلفا ، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنهم ، حيث يحتاج الفريق إلى بعض العناصر، ومنها لاعب وسط وآخر مهاجم في مركز الجناح
أما على مستوى اللاعبين المحليين فقد أبرم النادي أكثر من 6 صفقات حتى الان حسب أحتياجات الفريق ، أبرزها ضم ثلاثي الدفاع مبارك سعيد من النصر ، وفهد سبيل من الفجيرة ، ومحمد سبيل من عجمان ، بالإضافة الى الإيطالي جابرييل سانتيني والمصري أحمد لطفي في فئة المقيمين ..
من جانبه أعرب المدرب خورخي داسيلفا عن سعادته بعودة النشاط الرياضي لافتا الى أن الجهاز الفني أعتمد فترة 7 أسابيع للبرنامج الإعدادي نظراً للتوقف الطويل الذي وصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر ، ومنوها في الوقت نفسه الى أن حسم ملف اللاعبين الأجانب سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة ، حتى يدخل الفريق المعسكر بصورة مكتملة ، للاستفادة من كل العناصر في فترات التدريب الأولى المهمة للغاية ، التي تعتبر النواة الأساسية للموسم الكروي ، مبديا تفاؤله بروح الحماس والمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء الفريق والتي تعد خطوة مهمة في طريق أحداث الطفرة الفنية المرتقبة ..
يذكر أن كلباء أعلن تمسكه بالثنائي الاجنبي التوغولي بنبيل مالابا هداف الفريق والبرازيلي واندرسون ، اللذان يمتد عقودهما مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجديد ..
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