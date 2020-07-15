أبوظبي بديل اتحاد كلباء عن معسكره الخارجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر



واصل فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء برنامجه الاعدادي للموسم الجديد 2021/2020 ،تحت قيادة المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا،وسط إجراءات احترازية وفق البروتوكول الصحي من اتحاد الكرة باتباع قاعدة التباعد الاجتماعي والجسدي،حيث تم تقسيم اللاعبين الى 4 مجموعات موزعين على ملعبين،وتشمل المرحلة الأولى من الاعداد تمارين الإحماء واللياقة البدنية بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق،فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية.

وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الكلباوية،منوها الى أن شركة الكرة تدرس حالياً عدة مقترحات بشأن إقامة معسكر تدريبي خارجي اذا تم السماح بذلك،أما في حالة تعثر الأوضاع فان النية تتجه لاقامة معسكر داخلي في مدينة العين أو العاصمة أبوظبي .