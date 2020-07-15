شكرا لقرائتكم خبر عن حميد جمعة مدرباً لفريق 12سنة وغلوم مساعداً لشاكر بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أعلنت شركة نادي الشارقة لكرة القدم اليوم الثلاثاء التعاقد مع حميد جمعة ربيع مدرباً لفريق تحت 12سنة وحسين غلوم المونديالي لاعب منتخب الإمارات السابق ونادي الشارقة مساعداً لمدرب تحت 15 سنة، ويدرب فريق تحت 15 سنة يونس شاكر.

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