البطولة التنشيطية الثانية للجوجيتسو تنطلق السبت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقام حالياً تحت إشراف اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجموعة إنترناشيونال فيجن انفستمنت في فندق نادي ضباط القوات المسلّحة بأبوظبي، مشاركة واسعة من أبرز لاعبي الأندية المحلية في مقدمتهم الوحدة والجزيرة.

ويولي مسؤولو الأندية أهمية كبرى للمعسكر الذي انطلق يوم 5 يوليو الجاري، في ظل التحضيرات التي تجري على قدم وساق لانطلاق الجولة الختامية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، إذ يشكل المعسكر فرصة مهمة للإعداد البدني والنفسي وتهيئة اللاعبين للعودة إلى أجواء المنافسات.

ويستضيف نادي ضباط القوات المسلحة البطولة التنشيطية الثانية لمعسكر الجوجيتسو الثاني على المستوى الفردي يوم السبت المقبل 18 يوليو بمشاركة جميع المنتسبين المتواجدين حاليّاً في المعسكر الصيفي. ومن المتوقع أن تشهد منافسات البطولة مواجهات مثيرة مع وجود مزيج من اللاعبين البارزين والمعروفين على الساحتين المحلية والدولية بجانب مجموعة من الهواة الذين يتطلعون إلى التألق على البساط في قادم الأيام وتبدأ عملية الوزن في تمام الساعة 10 من صباح يوم السبت على أن تبدأ المنافسات في الثالثة من مساء ذات اليوم.

وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن مثل هذه المعسكرات تمثل نقطة جذب مهمة لمحبي ومحترفي رياضة الجوجيتسو، وقال: الإقبال الكبير على المشاركة في المعسكر الحالي يؤكد صدق رؤيتنا، ويعكس حرص الجميع على تحقيق الاستفادة، وكذلك قدرة الاتحاد على مواجهة التحدي الصحي الراهن، وتقديم نموذج استثنائي ملهم للجميع في ممارسة الرياضة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من شهر مايو الماضي، ولا شك أن هذا المعسكر يؤكد نمو القاعدة الشعبية لهذه الرياضة البدنية الرائعة، في ظل توجه أفراد المجتمع إلى تعزيز صحتهم ومناعتهم ولياقتهم البدنية وتبني نمط الحياة الصحي.

من ناحيته أكد أحمد الجنيبي إداري فريق أكاديمية نادي الوحدة مشاركة أكثر من 30 لاعباً من النادي في معسكر التدريب الصيفي من مختلف الفئات السنية، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة الكاملة من الأجواء الإيجابية والفرص العديدة التي يوفرها الاتحاد، مشيداً بالمزايا التدريبية الكثيرة المتاحة في المعسكر على الأصعدة كافة.

وأوضح الجنيبي أن من أهم أسباب تواجد لاعبي نادي الوحدة بهذا العدد الكبير في معسكر الجوجيتسو الصيفي هو الثقة الكبيرة في الإجراءات الاحترازية الصارمة التي يطبقها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في جميع فعالياته خلال المرحلة الراهنة، حفاظاً على سلامة وصحة اللاعبين الذين يشكلون نواة المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن جميع أندية الدولة تملك المقومات اللازمة لتهيئة اللاعبين وإعدادهم للمنافسات، إلا أن أهم ما يميز مبادرات الاتحاد هو البروتوكول الصحي المعتمد الذي ثبت نجاحه، والإجراءات الاحترازية المتبعة التي تضمن تجربة متكاملة تختصر الوقت والجهد وتعود بأقصى قدر من المنفعة على اللاعبين.

ولفت الجنيبي إلى أن نادي الوحدة يبقى من أكبر الداعمين للمنتخب الوطني ورفده باللاعبين الناشئين والشباب والرجال، متوجهاً بالشكر إلى فريق عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وجهوده الحثيثة في تنظيم المبادرات المبدعة واختيار التوقيت الأمثل لها لاسيما أننا مقبلون على حدث مهم وغال على قلوبنا هو كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو.

وأوضح عبدالله إبراهيم القامة مشرف لعبة الجوجيتسو في نادي الجزيرة أن النادي قرر أن يشارك بقوة في هذا المعسكر عبر إدخال 27 لاعباً، واضعاً نصب عينيه تحقيق إنجاز كبير في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، مشيراً إلى أن المعسكر يمثل موقعاً فريداً تتوافر فيه جميع مقومات الإعداد البدني، وتعزيز مستويات ثقة اللاعبين مع الالتزام بأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية لضمان الصحة العامة لجميع المشاركين، ناهيك عن أجواء الألفة والمحبة التي تعكس روح الأسرة الواحدة.

ومن المقرر أن تختتم المرحلة الأولى من المعسكر في 25 يوليو، حيث يستضيف 62 لاعباً من أعضاء المنتخب الوطني والهواة.. ويشرف فنياً على المعسكر الصيفي سبعة مدرّبين بينهم خبير في القوة والتكيّف، ومتخصص في العلاج الطبيعي.

ويخضع المتدربون لست ساعات تدريب يومياً، موزعة بين جلسات على بساط المنافسة واللياقة البدنية وإجراءات الاستشفاء العضلي في حوض السباحة ويقام المعسكر في ظل التزام صارم بالإجراءات الاحترازية الصحّية المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية، حيث خضع جميع الحضور لاختبارات كوفيد-19 في بداية المعسكر، وتم عزلهم قبل ظهور النتيجة والحصول على تصريح المشاركة.