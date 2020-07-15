سعيد عبد الغفار يشيد بمشروع «تنفيذية كرة الصالات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بمبادرة اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات بإطلاق أكبر مشروع تطويري للكوادر الرياضية في المنطقة العربية، وبالمخرجات التي حققتها الجلسات الثلاث الماضية، وبالإقبال الكبير على المشاركة من أكثر من 17 دولة عربية، وبالتفاعل الدولي من خلال حرص بيدرو جالان، مدير فني لجنة حكام الصالات في الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة الصالات على الحضور في الجلسة الثانية.

وقال عبدالغفار في كلمته الافتتاحية خلال المحاضرة الرابعة التي عقدت بحضور العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات بالإمارات، والحكم المونديالي خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات بالاتحاد الآسيوي، وعدد كبير من المدربين والحكام واللاعبين والإداريين ومسؤولي الأندية في مختلف الدول العربية إن تنظيم اللجنة التنفيذية لهذا المشروع يؤكد تصميمها على تطوير اللعبة، ويعكس حرصها على تحقيق أكبر استفادة لكل المنطقة العربية، ونثمّن هذه المبادرة التي يرعاها مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونثمّن المشاركة الواسعة من كافة الدول العربية.

وأضاف أن هذا الإقبال يعكس تصميم الجميع على تحقيق نهضة كبيرة في تلك اللعبة، لافتاً إلى أن الورشة تتواكب مع «خلوة كرة الإمارات» التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة التي شهدت مشاركة محلية واسعة من عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، ودولية من صناع القرار الرياضي العالمي في كرة القدم، والتي كانت إحدى محاورها الرياضات النوعية التي تمثل كرة الصالات إحداها.

وتابع إن تحمل اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات في الإمارات مسؤولية تطوير الكوادر الرياضية العربية دليل على أنها تبذل جهداً كبيراً، وعلى عمق التفكير، ونتمنى أن تتحقق أكبر استفادة، خاصة أن الورش والندوات تتضمن العديد من المحاور، لتغطي كافة الجوانب المتعلقة بتطوير كرة القدم للصالات، التي تخص الإدارة واللاعبين والمدربين والحكام، وتنظيم المسابقات وعلم النفس الرياضي بالنسبة لكرة الصالات، وكذلك آخر المستجدات في قوانين اللعبة.

من ناحيته توجه العميد عبد الملك جاني بالشكر إلى سعيد عبد الغفار ضيف شرف الجلسة، مثمناً دور الهيئة في دعم القطاع الرياضي، مؤكداً أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات عودت أبناءها على إطلاق المبادرات النافعة، ودعم مسيرة التطور في كل المجالات، وأن الإمارات هي أرض المبادرات، ونافذة مشرعة دائماً تطل بأعينها على المستقبل، وشكر كل المشاركين من مختلف الدول العربية الشقيقة.

من جهته أوضح الحكم المونديالي خميس الشامسي أن الندوة الرابعة تضمنت محاضرة للدكتور صلاح السقا أستاذ علم النفس الرياضي وعميد كلية التربية الرياضية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، عن أهمية علم النفس الرياضي بالنسبة للاعب كرة الصالات، وكانت لها ردود فعل واسعة على المشاركين كافة، لافتاً إلى أن المحاضرة الثانية قدمها الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة وتحدث فيها عن إجراءات عودة النشاط بعد التوقف الطويل، وتدابير السلامة والوقاية، للحفاظ على اللاعبين والمدربين والحكام.

وأشار الشامسي إلى أهمية دور علم النفس الرياضي، وضرورة أن تضم منتخباتنا العربية وأنديتنا لصفوفها أطباء نفسيين لدعم اللاعبين وتجهيزهم نفسياً للتحديات الكبرى.