تاوامبا وتفاريس يضعان التعاون وأهلي جدة في مأزق قانوني

دخل أهلي جدة والتعاون في جدل قانوني حول مستقبل 3 من أهم العناصر التي تمثل الفريقين، حيث أعلن مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس مهاجم أهلي جدة فسخ عقده مع الأخير بسبب تراكم الرواتب مبيناً عبر وكيل أعماله بيدرو كورديرو أنه أصبح حراً وبإمكانه التوقيع لأي ناد آخر.

ومع أن الأهلي رد على تصريحات وكيل أعمال اللاعب الذي لم يلتحق بالتدريبات الأهلاوية حتى الآن بنفي وجود تراكمات مالية للاعب إلا أن مصادر أوضحت أن اللاعب اتخذ قراره بسبب خصم النادي 50% من مرتبه خلال تعليق النشاط الرياضي دون توقيعه بالموافقة.

وحالة دجانيني ليست الأولى فقد سبق أن ظهرت حالة مشابهة من مهاجم اتحاد جدة رومارينهو ومهاجم الاتفاق نعسم السيليتي قبل أن يتم التفاهم مع الثنائي بيد أن الأمر المعقد في حالة دجانيني أنه رفع طلب الغاء العقد مع الأهلي بعد استيفاء مهلة 15 يوما.

وفي التعاون أعلن الكاميروني ليندر تاوامبا عدم رغبته في الاستمرار مع سكري القصيم في الموسم المقبل حتى وإن حصل على مقابل مادي أعلى من عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي.

وأشار اللاعب الى أن موقفه القانوني سليم مبيناً أن تفعيل التعاون لبند أفضلية التجديد بعد 1 يناير/ كانون الثاني ليس قانونياً، وأشار الى أنه يرغب بإكمال الموسم مع الفريق حتى 9 سبتمبر فقط وسيذهب لوجهة جديدة في موسم 2020-2021.

وفي التعاون أيضا تسبب إعلان عبد المجيد السواط الانتقال إلى صفوف ناديه الجديد اتحاد جدة في أزمة أخرى، حيث رفض النادي القصيمي ما قام به اللاعب والاتحاد واعتبره خطأ قانونياً مستنداً على تفعيل بند تجديد عقد اللاعب لموسم آخر، وردت لجنة الاحتراف بتوجيه للتعاون والاتحاد واللاعب بالعودة إلى تعميمها في منتصف يونيو الذي يؤكد على تمديد العقود حتى نهاية الموسم باتفاق جميع الأطراف، وأشارت الى أن مستقبل السواط مع التعاون في الموسم المقبل يمكن الفصل فيه عبر غرفة فض المنازعات.

وفي خضم هذا الجدل تفاوتت آراء القانونيين الرياضيين بين مؤيد لإجراء اللاعبين الثلاثة وبين مؤيد لمستندات الأندية ليصبح الشارع الرياضي بانتظار الفصل الأخير.