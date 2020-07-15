شفاء 15 لاعباً مصرياً من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، شفاء 15 لاعباً مصابين بفيروس كورونا بشكل كامل من ضمن 27 حالة إصابة حتى الآن في أندية الدوري الممتاز.

وأوضح سلطان، أنه تم الأحد الماضي إجراءالمسحة الرابعة للكشف عن كورونا لأندية وادي دجلة، والجونة، والمقاولون، وجاءت جميعها سلبية، مضيفاً أنه «تم الاثنين إجراء سحب عينات لـ5 فرق وهم: الزمالك، وسموحة، والاتحاد، ونادي مصر، وحرس الحدود»، مؤكداً أن دخول بعض الأندية في معسكرات مغلقة يعدّ أمراً جيداً، لأن احتمالية انتقال العدوى تقل.

واختتم سلطان حديثه بالقول: «اعتمدنا على 20 طبيباً ليتواجدوا في المباريات كمراقب طبي، ونستفيد منهم بعد ذلك من خلال متابعة إصابات اللاعبين».