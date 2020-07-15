رسمياً..اتحاد الكرة المصري يطلب استضافة نهائيات أبطال إفريقيا

أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة المصري، أنه تم إرسال خطاب رسمي للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لاستضافة مصر لمباريات الدور نصف النهائى والنهائى لدورى أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها بسبب وباء كورونا وذلك بعد الحصول على موافقة سلطات الدولة المصرية.

وقال فضل: إن مصر تنافس المغرب وتونس على استضافة هذه المباريات وهي قادرة على الاستضافة والتنظيم بشكل يشرف القارة السمراء.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» عرض على الأندية الأربعة (الأهلي والزمالك المصريين والرجاء والوداد المغربيين )التى ستلعب دورى الأبطال أن تقام مباراتا نصف النهائى فى المغرب، والمباراة النهائية فى مصر، ومازلت الأندية الأربعة تدرس هذا العرض، بعد أن اعتذرت الكاميرون عن الاستضافة لأسباب تسويقية ومالية.