شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف يحاضر عن الثقافة الرياضية في الاتحاد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الساعة السابعة مساء الخميس 16 يوليو الجاري المحاضرة المرئية الثانية عن بعد عبر تطبيق «زووم» بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي وعبر لجنة الدورات.. ويحاضر فيها الدكتور أحمد الشريف من الإمارات تحت عنوان «ثقافتنا الرياضية وصناعة المحتوى الاعلامي»، وتلقت الأمانة العامة للاتحاد عدداً كبيراً من ترشيحات المشاركة من الاتحادات والروابط والجمعيات الاعلامية الرياضية في الوطن العربي.
وقال عوني فريج الأمين العام للاتحاد إن باب المشاركة ما زال متاحاً أمام الراغبين، وأشار إلى أن السيرة الذاتية للمحاضر والخبرة العملية التي يتمتع بها ستثري المحاضرة حيث يشغل د.أحمد الشريف منصب نائب رئيس مجلس المديرين ونائب مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الرياضيين بالإمارات، وأكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة ( دراسا ).
وفي جعبته 14 بحثاً علمياً في دوريات عالمية، و4 مؤلفات متخصصة في مجال الرياضة، وحاصل على العديد من الجوائز.
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