آنسات أبوظبي للدراجات يستأنفن التدريب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحماس وبمعنويات عالية استأنف فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية للإناث تدريباته الاعتيادية بعد أن تم تخفيف الإجراءات الاحترازية التي منعت الفريق من التدريبات الاعتيادية قرابة 3 أشهر خاض خلالها تدريباته عن بعد من خلال«برنامج زوفت» للعالم الافتراضي الذي يتيح للدراجين التدريب وهم في منازلهم.

وفور عودة الفريق للتدريبات بقيادة مدربتهم سناء المرداسي، حرص على الاشتراك في فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي من خلال مسيرة دراجات ضمت الكثير من محبي وعشاق رياضة الدراجات الهوائية، وظهر خلالها الفريق بمستوى طيب وبمعنويات عالية وأكد جاهزيته للظهور بمستوى أفضل خلال الموسم الجديد يليق بما حققه من نتائج وما أظهره من تميز خلال الموسم الأخير الذي فاز فيه بدرع التفوق العام بجدارة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق نادي النصر، كما حسم الفريق صدارة الترتيب العام في الفردي العام من خلال اللاعبة المميزة مريم علي محمد.

تضم قائمة الفريق مجموعة من اللاعبات الواعدات صغيرات السن هن:

ريم محمد الحوسني، رناد أحمد اليافعي، مزنة عبد الله المرزوقي، مريم علي محمد علي، مليحة علي محمد علي، الجازية لطفي الكثيري، زهرة حسين محمد، وجانا سترودوم.

وأشادت المدربة سناء المرداسي بجميع عناصر الفريق الذي يمتلك عدداً من المواهب الجديدة القادرة على التمثيل المشرف للنادي خلال منافساته الرسمية المقبلة، وقالت إن الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل رئيس وأعضاء ومسؤولي نادي أبوظبي للدراجات وراء كل النتائج الطيبة التي تحققت الموسم الماضي.