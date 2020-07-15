وليد سالم من الشرطة إلى زاخو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي قرر لاعب منتخب العراق الأول لكرة القدم وليد سالم مغادرة فريقه السابق «الشرطة» والانضمام إلى صفوف فريق زاخو بناءً على رغبة مدربه أحمد صلاح.

وذكر مصدر مقرب من الهيئة الإدارية لنادي زاخو الرياضي «أن إدارة النادي نجحت في التعاقد مع مدافع المنتخب العراقي الأول وفريق الشرطة وليد سالم بشكل رسمي بناءً على رغبة من مدرب فريقها أحمد صلاح».

وأضاف، أن «الإدارة نجحت أيضاً في التعاقد مع لاعب فريق النجف السابق علي رشيد بشكل رسمي».

يذكر أن مدرب زاخو أحمد صلاح يخوض تجربته الأولى في التدريب كمدرب أول، بعد أن عمل لسنوات عدة في العمل كمساعد مدرب مع فرق أربيل والشرطة والزوراء.

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