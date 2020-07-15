شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فتح باب القيد باتحاد الجودو للمدربين واللاعبين حتى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، فتح باب القيد للاعبين والمدربين بسجلات الاتحاد، على أن يستمر التسجيل حتى 30 سبتمبر المقبل، استعدادًا لعودة النشاط والذى تقرر عودة تدريباته يوم 8 أغسطس بخوض التدريبات ودخول لاعبى المنتخب معسكرًا مغلقًا بالمركز الأولمبى، لحين تحديد انطلاق النشاط خاصة أن الجودو لعبة تلامسية، وأرسل الاتحاد مخاطبات رسمية إلى الهيئات الرياضية، وأعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بموعد فتح التسجيل بالاتحاد، ليستقر كل نادٍ وهيئة على تحديد لاعبيه المقرر قيدهم فى سجلات الاتحاد.

وقرر اتحاد الجودو إجراء مسحات كورونا للاعبى المنتخب 3 أغسطس المقبل، كمسحة أولى، بينما تحدد يوم 8 أغسطس موعدًا للمسحة الثانية، على أن يدخل المنتخب معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبى بعد ذلك، لبدء النشاط رسميا، خاصة أن الجودو من الألعاب التلامسية.

جاء تحديد الموعد وفقًا لما اتفقت عليه لجنة الخبراء بالاتحاد وكذلك لجنة عودة النشاط، خاصة أنه إذا تم بدء المسحات والتدريبات منتصف يوليو ستأتى إجازة عيد الأضحى، وبالتالى لن يكون فائدة من المسحة التى سيخضعون لها .

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وطبع الاتحاد كتيب الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية، والذى يضم تعليمات عودة النشاط الرياضى، وفقًا لما أعلنته وزارة الرياضة، كما سيتم توزيع الكتيب على المنتخبات والأندية، ومن المقرر أن يتم إرسال الكتيب إلى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية فور طباعته، ليكونوا على استعداد لعودة النشاط، مع تطبيق التعليمات التى تم إعلانها من مسئولى الوزارة ومجلس الوزراء.