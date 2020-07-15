شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: مش همشى قبل ميعادى بيوم..واتمنى انهاء الدورى والكأس فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن قرار تحديد مصير دوري القسم الثالث سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل، مشدداً على أنه لن يظلم أحد في حالة اتخاذ أي قرار وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: مش همشي قبل معادي بيوم، طالما أن الدولة تحتاجني في هذا المنصب فأنا مستمر مع زملائي، وقال عمرو الجنايني: أتعشم أن ننتهي من مسابقتي الدوري والكأس في أكتوبر المقبل، وانتهاء الكأس قبل الموسم الجديد بأسبوع، وأضاف الجنايني: الفيفا طلب منا عقد الجمعية العمومية قبل 30 يوليو، وأرسلنا للجنة الأوليمبية وطالبتنا بوضع تصنيف للأندية، وبحسب القانون المصري لا يمكن عمل تصنيف في نصف موسم.

من جانبه، قال هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية في مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب أون تايم: لم نرفض عقد جمعية عمومية للاتحاد، ولكننا طالبانا بتحديد الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وحتى الآن ننتظر التصنيف ولن يتم ذلك إلا بنهاية الموسم وفقاً للقانون، وأضاف حطب: يمكن للاتحاد عقد الجمعية العمومية في منتصف نوفمبر، على أن تقام الانتخابات في بداية فبراير، ولا يمكن للفيفا أن تلزمنا بأن تكون مدة المجلس المنتخب 4 سنوات.

وقال رئيس اللجنة الخماسية: المرحلة الأولى من مشروع الهدف مبهرة، وتلقينا دعم بمليون دولار من الاتحاد الدولي، ومش عايز أقول المسحات اتكلفت كام ، وأضاف: كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه،

أضاف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

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وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: اللائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.