شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: نحكم بضمائرنا دون انتماءات وطبقّنا اللائحة في عقوبات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الكثيرين يتحدثون عن انتمائه للزمالك ويربطون بينه وبين قرارات الجبلاية، إلا أن ذلك ليس له أي أساس من الصحة، وأضف الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير:"محدش يحاسب حد على انتمائه.. هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتماءاتنا تماماً".

أضاف: اللائحة وتطبيقها كان تحديا كبيرا لم تكن الأندية معتادة عليها، طبقت اللائحة حرفيًا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القرارات لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل، وواصل: قبل تولينا لم يكن هناك لجنة انضباط في الاتحاد، ومنذ أن توليت المسئولية أسست اللجنة لأنها أساسية.

في سياق متصل، وضعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدة شروط من أجل خوض فرق الدورى الممتاز مباريات ودية خلال الفترة الحالية، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

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واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.