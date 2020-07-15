شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الرحمن: موهبة أيمن حفنى أفضل من محمد صلاح.. والأكاديميات "نصباية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل عبد الرحمن رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاهلى سابقا، أن أيمن حفنى لاعب فريق المقاولون العرب حاليا والزمالك السابق موهبة أكبر وأفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، لكن الأخير اجتهد وأستغل سرعته ومهارته إلى أن أصبح واحداً من أفضل اللاعبين فى العالم، وأوضح عادل عبد الرحمن خلال تصريحات تلفزيوينة أن المجاملة فى تعيين المدربين بقطاع الناشئين أخطر من المجاملة فى اللاعبين وتدريب الفرق الكبيرة أسهل من تدريب الناشئين، ووصف عادل عبد الرحمن الاكاديميات الخاصة لكرة القدم بـ" النصباية " وأنه لابد من محاربة الاكاديميات مثل مراكز الدروس الخصوصية .

ومن جانب أخر أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في "فيفا" متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "إيكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين.

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وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء بالمقر الرئيسي للاتحاد يعلن خلاله الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد عن المسابقات التي ينظمها الجبلاية للمراحل السنية في الموسم الجديد 20-2021 ، فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن جدول الدورى الممتاز سيتم إعلانه فور وصول الموافقات الأمنية عليه، حيث سيتم إرساله للأندية استعداداً لاستئناف المسابقة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن سبب تأخر إعلان الجدول هو عدم تحديد ملاعب نهائية لبعض الأندية، مثل أسوان والمصرى البورسعيدى وطنطا، وأنه يتم حاليًا إنهاء هذه الأمور مع الجهات الأمنية قبل إعلان الجدول بشكل رسمى.