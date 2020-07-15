شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: المباراة الواحدة بالفار تكلفنا 3 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن تكلفة المباراة الواحدة التي تقام بتقنية الفار، تكلف الاتحاد 3 ألاف دولار، مضيفاً أن الكرة الموحدة ستحمل لوجود الجبلاية والاتحاد بدأ توزيعها على الأندية، وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية في برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: أثق في قدراتي وقدرات زملائي بخصوص الأمور المالية للاتحاد، و إيجار معدات حكم الفيديو بغرض التملك وفر الملايين لخزينة الاتحاد، وتعاقدنا مع الشركة الأسبانية لتطبيق الفار يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وقال رئيس اللجنة الخماسية:حصلنا على مميزات إضافية في تعاقدنا مع شركة الملابس العالمية منها أزياء الحكام والكرة الموحدة، والمرحلة الأولى من مشروع الهدف مبهرة، وتلقينا دعم بمليون دولار من الاتحاد الدولي، ومش عايز أقول المسحات اتكلفت كام.

وأضاف: كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه.

وقال رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

Advertisements

وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: اللائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.