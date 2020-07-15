شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: عودة الدورى 6 و7 أغسطس والبداية بالمؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، أن عودة مسابقة الدوري العام بشكل مؤكد ونهائي يوم 6 و7 أغسطس المقبل، وسيبدأ بالمباريات المؤجلة.

وأشار إلى أن الاتحاد ينتظر موافقة الأمن على الجدول نهاية الأسبوع على الأكثر، أضاف الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: هناك دعم كبير من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي للجنة الخماسية، وخاصة في استكمال الدوري، ونادي مصر كان الوحيد الذي أعلن انسحابه بشكل رسمي من المسابقة قبل أن يعود في قراره وكنا سنطبق اللائحة على المنسحب أياً كان اسمه.

وواصل، خططنا لاستقلال الذمة المالية لرابطة الأندية وهناك نص بذلك في اللائحة الجديدة، ومازلنا نعاني أزمة مالية داخل الاتحاد بسبب كورونا ولكنها لم تؤثر على عملنا.

وقال رئيس اللجنة الخماسية: المرحلة الأولى من مشروع الهدف مبهرة، وتلقينا دعم بمليون دولار من الاتحاد الدولي، ومش عايز أقول المسحات اتكلفت كام.

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وأضاف: كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه،

أضاف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: اللائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.