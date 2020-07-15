شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أغسطس استكمال بطولة الجمهورية لكرة السلة تحت 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة استكمال باقي مباريات بطولة الجمهورية تحت 18 سنة شباب وآنسات طبقًا لقرار وزارة الشباب والرياضة، وأرسل محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد خطابًا اليوم إلى الأندية المعنية بالمشاركة في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة آنسات يخطرهم فيها باستئناف النشاط من خلال مباريات الدور قبل النهائي للبطولة خلال الفترة من 9 لـ 11 أغسطس المقبل للحصول على الحافز الرياضي للاعبين وجاء فى خطاب الاتحاد للأندية أنه سيتم موافاة أندية الـ 3 مجموعات المشاركة في دور قبل النهائي بجدول المباريات لاحقًا فور الانتهاء من إعدادها.

وقام الحلو بإرسال الخطاب إلى كل من أندية الصيد، مصر للتأمين، الزمالك، الشمس، في المجموعة الأولى، وأندية الجزيرة، الزهور، هليوبوليس، والبنك الأهلي" في المجموعة الثانية، وأندية سبورتنج، سموحة، جزيرة الورد، والأهلي" في المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة كان قد قرر من قبل إلغاء كل مباريات فرق الناشئين بسبب فيروس كورونا مع تأجيل حسم قرار لحين معرفة موقف الحافز الرياضي للاعبين واللاعبات، إلا انه قرر استكمال مباريات الجمهورية تحت 18 سنة شباب وآنسات، وينظم الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" بطولة كأس العالم للمهارات في الفترة من 15 لـ 24 أغسطس على أن تقام في كل دولة بدون أي سفر أو تنقلات.