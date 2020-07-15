شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان للحاوى: ربنا يعطيك على أد جهدك..والسولية: لازم يعترض على التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكابتن سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للنادى الأهلى، بنجم الفريق وليد سليمان، قائلا: ربنا يوفقك ويعطيك على أد جهدك وإخلاصك للنادى"، مازحا: "بس بلاش اعتراض والنبى"، ليتدخل عمرو السولية، معلقا: "لازم يعترض على التحكيم يا فنان".





ونشر قمصان، صورة مع وليد سليمان، عبر حسابه على انستجرام: "دايما كنت بتمنى أكون موجود فى فترة جيل أبو تريكة وجمعة ومتعب، بس وجودك بالفرقة خليتنى اعرف قيمة الجيل ده، ربنا يوفقك ويعطيك على أد جهدك وإخلاصك للنادى، بس بلاش اعتراض والنبى".

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من جانبه رد وليد، قائلا: "حبيبى يا كابتن مصر.. والله انت شرف ليا وشرف لأى حد بجد والله.. ربنا يخليك يارب"، بدوره، تدخل عمرو السولية، وعلق مازحا: "لازم يعترض على التحكيم يا فنان".





وخاض فريق الأهلى، يوم الثلاثاء، مرانًا قويًا على ملعب التتش تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، كما خاض الفريق فقرة بدنية مطولة، قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، ويستعد الأهلى لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى التى تقام فى سبتمبر المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

فيما خصص الجهاز الفنى للفريق فقرة للتصويب على المرمى، وقام رينيه فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شاركت فى فقرة تصويبات، والمجموعة الثانية خاضت تدريبات خططية، ويخوض الأهلى تجربة ودية يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبى للارتباطات المقبلة.

على صعيد متصل، خاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراى ماتش»، فى المران وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين إلى فريقين بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التى نفذها الفريق فى التدريبات خلال المرحلة الماضية، وشارك حمدى فتحى فى الـ«تراى ماتش»، بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.