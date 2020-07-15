شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعباً فى معسكر السلاح بالغردقة بعد إجراء المسحة في المركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن مشاركة 15 لاعب ولاعبة فى معسكر الغردقة المقرر إنطلاقه يوم 16 يوليو الجارى ، إستعدادا لعودة النشاط ، مشيرا إلى اللاعبين أجروا مسحة التأكد من سلامة فيروس كورونا بالمركز الأوليمبى أمس ،الثلاثاء ، وأشار الحسينى إلى استمرار اللاعبين فى المركز الأولمبى بعد إجراء المسحات، والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا قبل التوجه إلى الغردقة ، وأضاف الحسينى أن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا .

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .