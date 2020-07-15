شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: جدول الدورى خلصان وطلبنا تخصيص طائرة لإعادة الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، أن جدول الدوري الحالي المقرر عودته في 6 أغسطس تم الانتهاء منه وإرساله إلى الأمن للحصول على الموافقة.

وأضاف الجنايني عبر برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه أحمد شوبير، الأسابيع الأخيرة ستشهد فرص متساوية لجميع الفرق لعدالة المنافسة، ومطالب المصري مشروعة، وتم اعتماد ملعب الشرطة لأسوان والماكس لطنطا، وبرج العرب للمصرى، مؤكدا: عودة الدوري قرار دولة، وفي اجتماعاتنا مع الأندية تعدهنا بتذليل جميع الصعوبات، وأبرزها عودة اللاعبين المحترفين من الخارج، و طلبنا تخصيص طيارة لإعادة اللاعبين الأجانب للدوري المصري، واللائحة كانت ستطبق على أي عدد من الأندية قرر الانسحاب ، مُعلقاً : "لا يمكن وضع اللائحة بدون أخذ رأي الجمعية العمومي، هل هناك دستور يتم إقراره بدون موافقة الشعب.

وأضاف، كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه ، أضاف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

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وقال الجناين،: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً "، مضيفا: اللائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.