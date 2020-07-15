شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 3 حالات إيجابية فى فريق حرس الحدود بالمسحة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود ظهور نتيجة المسحة الرابعة للاعبى الفريق والتى أكدت إيجابيتها لدى ثلاثة لاعبين خلال معسكر الفريق بمدينة الاسكندرية أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى هذا الموسم و المقرر لها 6 أغسطيس القادم.

وأوضح أنه فور إكتشاف الحالات الثلاثة الإيجابية تم عزلهم بعيداً عن باقي الفريق وتم إتخاذ الأجراءات الأحترازية والوقائية لمنع إصابة أخرين في الفريق وبدأ المصابون البرنامج العلاجي للتعافي من الفيروس ، فيا قرر الجهاز الفنى خوض لاعبى الفريق التدريب على فترتين يوميا وذلك لرفع الكفاءة البدنية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ويخوض فريق حرس الحدود معسكرا مغلقا بمدينة الإسكندرية ذلك لتجنب الاختلاط عقب ظهور نتيجة العينة الثالثة والتى جاءت سلبية لجميع اللاعبين ويسعى الجهاز الفنى لزيادة الكفاءة البدنية للاعبين قبل عودة النشاط الرياضى.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع الجاري لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الاعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللاعبين المعارين مستمرون مع أنديتهم لنهاية الموسم رغم قرار اللجنة الخماسية بالجبلاية بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل شهر من انتهاء الموسم الجارى، بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعد تأخر انتهاء الموسم الحالى بسبب فترة التوقف الطويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم كله.