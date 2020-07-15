شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر استئناف دوري القسم الثاني 20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

من ناحية أخرى ، تتجه النية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لتأجيل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي فى ظل غموض الصورة بشأن الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى فى شهر أكتوبر المقبل، بعد التسريبات الأخيرة من "كاف" بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقرر إقامة مباريات ودية للمنتخبات فى أكتوبر المقبل وليست مباريات رسمية .

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيخصص فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل للمباريات الودية وليس لتصفيات كأس العالم أو لتصفيات أمم أفريقيا بعد تأجيلها عاما، وأوضح المصدر، أن "فيفا" استقر على تخصيص توقف أكتوبر للوديات حتى يتسنى للمنتخبات تجميع لاعبيها والوقوف على مستواهم وتجربة أكثر من عنصر خاصة بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب فيروس كورونا ، ويشهد شهر أكتوبر المقبل فترة توقف دولية فى الفترة من يوم 7 إلى يوم 15 من نفس الشهر، وكان "فيفا" ألغى الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر سبتمبر المقبل