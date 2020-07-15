شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: "مفيش تعديل فى نظام الصعود والهبوط بالممتاز ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا تعديل في نظام الصعود والهبوط بوري القسم الثاني.

وأضاف الجناينى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه، " ننتظر فقط أن يعود الدوري الحالي ونخوض عدة مباريات لاستكمال الممتاز ب، وسنجري كل الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا عقب عيد الأضحى المبارك".

وأضاف، كنت أتوقع تعرضي للهجوم كرئيس للجنة الخماسية، وتعودت على اتخاذ القرارات دون خوف من أي طرف ، و حسام الزناتي أظهر عبقرية كبيرة كرئيس للجنة المسابقات رغم صغر سنه.

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وواصل الجنايني متحدثاً عن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق: أدى دوره على أكل وجه وكان له دور في إدخال الفار، ولم يرحل بسبب مباراة السوبر ، وإستطرد الجنايني: كنت عضواً في مجلس إدارة الزمالك بالتعيين ولم أنافس للوصل إلى هذا المنصب ولن أخوض انتخابات في الزمالك ، وواصل: وصل إلينا قرار أمني بتأجيل المباراة، ولم يكن لنا رأي في هذا الأمر، البعض انتقدني في مباراة السوبر لأني أنادي على لاعب الزمالك لاستلام الميدالية وظنوا أنني أحتفل بفوز الزمالك على الأهلي.

أضاف الجناينى،"هو عشان المباراة اتأجلت وناس استفادت وناس ما استفادتش ألاقي عمرو الجنايني هو اللي ماسك الشايب" ، واشار رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي ، وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".