شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي يكشف تفاصيل طلب استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام بن عمران عضو مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الاتحاد التونسي تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" لاستضافة الدور نصف النهائي والنهائي لوري أبطال أفريقيا، وقال بن عمران في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "ترشحنا مع الكاميرون لاستضافة دوري أبطال أفريقيا، وبعد اعتذار الكاميرون حتى الآن لم يصلنا أي قرار من الاتحاد الأفريقي، ولدينا فرص كبيرة في استضافة البطولة و قمنا بجميع الاستعدادات ولدينا رغبة قوية لاستضافة دوري الأبطال.

أضاف بن عمران: مشهود لتونس بالنجاح في تنظيم الفعاليات الكبرى ولم ندرس موضوع دخول الجماهير إلى المباريات في حالة موافقة الكاف على استضافتنا للبطولة، سننظر بعدها للوضع الوبائي في تونس وقتها في سبتمبر.

في سياق متصل، أكد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسى، أن هناك طلبا سابقا قُدم مع طلب الكاميرون لاستضافة نهائيات بطولة دورى أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنه بعد أن اعتذرت الكاميرون عن استضافة المواجهات بسبب فيرس كورونا، من المفترض أن يتم التحول تلقائيًا إلى الملف التونسى نظرًا لتقديمه فى وقت سابق، وقبل أن تتقدم مصر بملف استضافتها للمباريات المتبقية فى البطولة.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة التونسى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه حتى الآن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يراسلنا لاستضافة البطولة، ونحن جاهزون لاستضافتها فور منحنا الضوء الأخضر من "كاف"، مشيرًا إلى أنه سيتشاور مع رئيس اتحاد الكرة التونسى من أجل تحديد ما إذا سيتم إرسال طلب أخر للاتحاد الأفريقى أم سننتظر لحين التحول للملف السابق تلقائيًا.

وتأهل إلى نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك (من مصر) والوداد والرجاء (من المغرب) ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يصطدم الزمالك بالرجاء، ومن المقرر أن تقام من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما هو معتاد في شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة التنفيذية للكاف في يونيو الماضي.