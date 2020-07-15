شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: التقارير أكدت إمكانية وصول أتوبيس الزمالك لاستاد القاهرة بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن التقارير أثبتت إمكانية وصول أتوبيس نادي الزمالك في مباراة القمة الأخيرة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري العام.

وأوضح الجناينى، إنه من حق الزمالك اللجوء لأي جهة للبحث عن حقوقه وأنا أيضاً لدي التقارير الموثقة، وأضاف أن اتحاد الكرة أنعش خزينته بحوالي 3 مليون درهم بعد السوبر الأخير الذي أقيم في الإمارات، وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه: هناك أكثر من عرض لتنظيم السوبر الجديد وندرس الأفضل في الوقت الحالي ، وواصل الجنايني متحدثاً عن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق: أدى دوره على أكل وجه وكان له دور في إدخال الفار، ولم يرحل بسبب مباراة السوبر.

وإستطرد الجنايني: كنت عضواً في مجلس إدارة الزمالك بالتعيين ولم أنافس للوصل إلى هذا المنصب ولن أخوض انتخابات في الزمالك ، وواصل: وصل إلينا قرار أمني بتأجيل المباراة، ولم يكن لنا رأي في هذا الأمر، البعض انتقدني في مباراة السوبر لأني أنادي على لاعب الزمالك لاستلام الميدالية وظنوا أنني أحتفل بفوز الزمالك على الأهلي.

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أضاف الجنايني: "هو عشان المباراة اتأجلت وناس استفادت وناس ما استفادتش ألاقي عمرو الجنايني هو اللي ماسك الشايب"، وقال رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي ، وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: الائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.