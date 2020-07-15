شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يستحق عبد الله بكري التواجد في دفاعات نادى الزمالك الموسم المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق عن رأيه في صفقة ضم عبدالله بكرى، مدافع بيراميدز إلى القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لا يرى بكرى مدافعًا جيدًا، كما أنه لا يصلح لقيادة خط الدفاع لنادى الزمالك، مضيفًا: بكرى لا يرتقى للعب مع الزمالك وهذه وجهة نظري ومن الوارد أن تكون غير صحيحة".

في الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن إتمام عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، لتدعيم خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل.

ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

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وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.

دخل عبد الله بكري لاعب فريق بيراميدز، في تحدي خاص مع أحمد توفيق زميله بالفريق على هامش مران بيراميدز، حيث نجح عبد الله بكري في تسديد الكرة من على مسافة خلف المرمى لتعكس اتجاهها وتعانق الشباك وهو ما عجز عنه أحمد توفيق، وذلك في وجود محمود فتح الله نجم الزمالك السابق ومدرب بيراميدز حالياً، ونشر بكري فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليه "سهلة أهي".

في سياق متصل، أتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.