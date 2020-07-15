شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: عمرى ما كنت فاسد وحاولت تطييب خاطر وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية طبقت لائحة العقوبات المقررة في حالة الانسحاب ولم نجامل، وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه: احترم نفسي ازاي لو ما طبقتش اللائحة، لست فاسداً ولم ولن أجامل".

وإستطرد الجنايني: كنت عضواً في مجلس إدارة الزمالك بالتعيين ولم أنافس للوصل إلى هذا المنصب ولن أخوض انتخابات في الزمالك ، وواصل رئيس اللجنة الخماسية: عمري ما رجعت في قرار اتخذته ونسبة الحزم في قراراتنا تصل إلى 100%، ولم أشاهد التجاوزات التي حدثت عقب مباراة السوبر وحاولت تطييب خاطر وليد سليمان بعد أن أخبرني فضل بواقعة التعدي عليه.

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في سياق آخر، وضعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدة شروط من أجل خوض فرق الدورى الممتاز مباريات ودية خلال الفترة الحالية، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.