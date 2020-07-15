شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: مسكونى الشايب عشان تأجيل ماتش القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد الكرة تعرض للنقد الشديد بسبب تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري.

وأضاف الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير: لا نصدر قرار التأجيل إلا في حالتين قرار أمني أو مباراة في أفريقيا ، وواصل: وصل إلينا قرار أمني بتأجيل المباراة، ولم يكن لنا رأي في هذا الأمر، البعض انتقدني في مباراة السوبر لأني أنادي على لاعب الزمالك لاستلام الميدالية وظنوا أنني أحتفل بفوز الزمالك على الأهلي ، وأضاف الجنايني: "هو عشان المباراة اتأجلت وناس استفادت وناس ما استفادتش ألاقي عمرو الجنايني هو اللي ماسك الشايب".

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وكشف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري، حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي ، وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف، الائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.