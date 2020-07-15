شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أحمال المنتخب السابق: محمد صلاح "نموذج" للإلتزام.. والحضرى خارج التقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أنطونيو مدرب أحمال منتخب مصر فى الجهاز الفنى الأسبق بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، بالدولى محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزى، مؤكدًا إنه لاعب قمة فى الإلتزام والإحتراف ويعمل على تطوير نفسه فى كل تدريب يشارك فيه، بخلاف إنه كان حريصًا على التواجد فى المواعيد المحددة للمران والمعسكرات دون تأخر أو تخاذل.

تابع أنطونيو خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن محمد صلاح يتمتع بمهارة داخل الملعب وكذلك خارجه تجعله محبوب من الجميع سواء جهاز فنى أو لاعبين أو جماهير، وعندما تعرض للإصابة قبل كأس العالم كانت بمثابة الصدمة للجميع، إلا إنه نجح فى العودة سريعًا والمشاركة بقوة أكبر مما كان عليها قبل الإصابة ، وأردف مدرب أحمال الفراعنة السابق حديثه، لافتًا إلى إن هناك بعض اللاعبين الذين يتميزون بالاستجابة السريعة للتدريبات البدنية مثل طارق حامد وعمرو وردة وأحمد فتحى، مشيدًا بعصام الحضرى حارس المنتخب السابق، مؤكدًا إنه لاعب من طراز مختلف وكان دائمًا خارج التقييم لما يقوم به من تدريبات شاقة.

وعن أفضل مباراة لا يمكن نسيانها مع المنتخب الوطنى، قال أنطونيو إنه لا يمكن أن ينسى مواجهة الكونغو التى كانت السبب فى تأهل الفراعنة لمونديال روسيا، لافتًا إلى إنه يعشق مصر ويتابع دائمًا أخبارها.

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وجاء أداء المنتخب فى كأس العالم ضعيفا جدًا، واحتل الفراعنة المركز قبل الأخير فى ترتيب المنتخبات الـ32 التى شاركت بمونديال 2018.

ونجح النجم محمد صلاح فى تسجيل هدفين، الأول فى روسيا والثانى فى السعودية لينهى عقدة هدف مجدى عبد الغنى فى مونديال إيطاليا 1990.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).