شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: أبوريدة لم يرشحنى لرئاسة الأتحاد وغالى إعتذر عن العمل معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم ترشيحة من قبل جهات في الدولة لتولي هذا المنصب وليس من قبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير" الدولة هي من رشحتني ..بالتأكيد كان لي اتصالات مع المهندس هاني أبو ريدة ولكن ترشيحي كان من قبل الدولة، وحسام غالي اعتذر عن الانضمام لنا في اللجنة".

وواصل، محمد فضل ابني ويعمل على مدار 24 ساعة ولذلك يحصل على النصيب الأكبر من الهجوم.

أضاف رئيس اللجنة الخماسية عن سر فرحته في احتفالية الأهلي بالدوري: حضرت بصفتي كمسئول في الجبلاية وفي مباراة السوبر كان نفس الأمر "واعمل ايه يعني وشي بيضحك"، ولم أغضب من الانتقادات التي وجهت إلي.

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وقال الجنايني: "ماحدش يحاسب حد على انتمائه هذا أمر بيني وبين نفسي وموقع المسئولية مختلف تماماً، نحكم بضمائرنا، دون أن نظلم أي طرف، وفي الأمور الفاصلة كنا ننسى انتمائتنا تماماً ".

أضاف: الائحة وتطبيقها كان تحدي كبير لم تكن الأندية معتادة عليها، طقت اللائحة حرفيا بعد مباراة السوبر ولجنة الانضباط مستقلة يرأسها قاضي جليل، حتى بعد القررارت لم نتناقش معه فيها، ليس من شأننا التدخل.

في سياق متصل، وضعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عدة شروط من أجل خوض فرق الدورى الممتاز مباريات ودية خلال الفترة الحالية، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

واشترط اتحاد الكرة على الأندية، أن تكون المواجهات الودية بين فرق الدورى الممتاز وعدم الاستعانة بفرق من الدرجة الثانية أو الأقل، كما اشترطت اللجنة إجراء الفريقين اللذين سيخوضان المباراة الودية مسحة طبية قبل موعد المباراة، فضلاً عن إجراء الحكم الذى سيدير اللقاء مسحة أيضًا، كما اشترطت تعقيم الملعب وجميع الأدوات المستخدمة فى اللقاء.

وتعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام المقبلة لإعلان مواعيد وملاعب الأسابيع الثلاثة الأولي من عمر الدوري بعد قرار عودته يوم 6 اغسطس المقبل بعد فترة التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن مصير دوري القسم الثاني وموعد استئنافه والأقرب منتصف سبتمبر المقبل.