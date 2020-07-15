رئيس اتحاد الكرة يكشف سبب تأخر الإعلان عن جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه تم وضع جدول الدوري المصري منذ أسبوع، مشيرا إلى أنه سيطبق اللائحة على الفريق الذي سيقرر الانسحاب من المسابقة.

وقال الجنايني، في ضيافة "أون تايم سبورتس": أتعرض للهجوم لعدم إعداد جدول الدوري، تم وضعه كاملا منذ أسبوع وموجود لدى الجهات الأمنية من أجل اعتماد الملاعب ومواعيد المباريات".

وأضاف: "أنتظر رد الأمن قريبا، وأتوقع الحصول على اعتمادهم للجدول قبل نهاية الأسبوع الجاري، وبعدها سيتم الإعلان عنه رسميا".

وأكد: "الدوري المصري سيعود 6 أغسطس المقبل، وسنبدأ بخوض المباريات المؤجلة يومي 6 و7 من الشهر نفسه".

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وأوضح: "قرار عودة الدوري كان قرار دولة، وتم بناء على التوجهات السياسية وقرارات مجلس الوزراء، ولا يمكن أن نستطلع رأي الأندية في قرار صدر من الحكومة المصرية".

وتابع: "لم نقصر في أي شيء، وحاولنا تذليل كل العقبات أمام الأندية من اجل استكمال الموسم الكروي، ونبحث تأمين عودة كل المحترفين لأنديتهم في طائرة مخصصة، لكني لن أكشف التفاصيل حاليا".

وكشف: "نادي مصر كان الوحيد الذي اعتذر رسميا عن استكمال الدوري، لكنه تراجع في اليوم التالي".

وتابع: "إذا قررت 6 أندية عدم استكمال الدوري؟ سنطبق اللائحة على أي ناد ينسحب من المسابقة أيا كان اسمه أو عدد الأندية، هناك قانون يحكمنا ويطبق على الجميع".

وأتم الجنايني قائلا: "وضعنا في حساباتنا كل السيناريوهات بخصوص استكمال المسابقات المحلية من عدمها، وعودة الدوري كان أنسب الحلول، وعلينا دعم توجهات الدولة وسننجح في ذلك".