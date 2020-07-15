التموين: الأهلي أحضر ما يثبت أنه "نادي القرن".. ولن نعتمد طلب الزمالك في تلك الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، إنه لايوجد خلافاً بين الأهلي أو الزمالك كما لايوجد أساس لفكرة أن الوزارة أعطت العلامة التجارية للأهلي ولم تعطيها للزمالك.

وأضاف المصليحي ـ خلال لقاء أُجري معه بفضائية أم بي سي مصر ـ عُرض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"فكرة العلامة التجارية موجودة منذ 80 عاماً ومصر ممُثلة في الاتحاد العالمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ويمكن لأي شخص التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية ويُدرس الأمر ويتم ترك الدراسة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون الدولي وليس المحلي وبناءً على البحث والتدقيق تُمنح العلامة التجارية".

واسترسل وزير التموين والتجارة الداخلية:"الأهلي أحضر من الاتحاد الأفريقي بناءً على نتائج مُعينة أنه نادي القرن في هذا الأمر وإن لم أكن مُخطئاً كان ذلك في عام 2007 ثم قدم ذلك وتم البحث وتأكدنا من مصادر هذه المستندات ثم تم تسجيل هذا الشعار".

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وتابع وزير التموين:"نادي الزمالك وكل التقدير له تقدم رئيسه بطلب أن يُسجل هذا الأمر وجاري البحث وإذا كان هناك مستندات تُثبت صحة ذلك فسيتم وإن لم تكن هناك مستندات لن نعتمد لأن كل ما يُسجل هنا يُسجل في الخارج".

وأتم المصيلحي حديثه بالإشارة إلى أن امتلاك ورقة من جهاز التجارة الداخلية والعلامات والنماذج الصناعية تُفيد بتسليم التسجيل هذا أمر إداري بحت وعندما يتم البحث والتدقيق سيقولون "ينفع أم لا".

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، تسجيل شعار ناديه "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين.

وطالب مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.