تامر عبدالحميد "دونجا" يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع أبوتريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد تامر عبدالحميد الشهير بـ"دونجا" لاعب وسط نادي الزمالك الأسبق، أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي الأسبق وافق على اللعب بقميص الزمالك قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء.

كان أبوتريكة قد انتقل لصفوف الأهلي من الترسانة في يناير 2004.

وقال تامر عبدالحميد في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك "عندما تواجدت مع المنتخب العسكري في كأس العالم بإيطاليا 2003 وكان أبوتريكة معنا ولاعباً في صفوف الترسانة تحدثت معه بشأن الانتقال للزمالك".

وواصل "أبوتريكة رحب بالأمر، بالطبع عندما تكون لاعباً في الترسانة ويأتي لك فرصة اللعب في الزمالك أو الأهلي بالتأكيد ستحدث الموافقة".

Advertisements

وأكمل "ونحن في إيطاليا جعلت مسؤول بإدارة الزمالك يتواصل هاتفياً مع أبوتريكة وتم الاتفاق على أنه سيوقع للزمالك بعد العودة من إيطاليا".

وصرح "عدنا لمصر والموضوع لم يُحسم من جانب الزمالك وانتقل أبوتريكة للأهلي".

واختتم "مجلس الإدارة لم يكن يدرك أن الجيل القوي للزمالك هناك من كبر سنه أو اقترب من الاعتزال، لقد حققنا العديد من البطولات مع الزمالك رغم الصعوبات".

المقاصة: لن نفرط في إيهاب جلال.. ولن يتم تغيير إسم النادي أو بيعه