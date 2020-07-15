محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد تامر عبدالحميد الشهير بـ"دونجا" لاعب وسط نادي الزمالك الأسبق، أن محمد أبوتريكة لاعب الأهلي الأسبق وافق على اللعب بقميص الزمالك قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء.
كان أبوتريكة قد انتقل لصفوف الأهلي من الترسانة في يناير 2004.
وقال تامر عبدالحميد في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك "عندما تواجدت مع المنتخب العسكري في كأس العالم بإيطاليا 2003 وكان أبوتريكة معنا ولاعباً في صفوف الترسانة تحدثت معه بشأن الانتقال للزمالك".
وواصل "أبوتريكة رحب بالأمر، بالطبع عندما تكون لاعباً في الترسانة ويأتي لك فرصة اللعب في الزمالك أو الأهلي بالتأكيد ستحدث الموافقة".
وأكمل "ونحن في إيطاليا جعلت مسؤول بإدارة الزمالك يتواصل هاتفياً مع أبوتريكة وتم الاتفاق على أنه سيوقع للزمالك بعد العودة من إيطاليا".
وصرح "عدنا لمصر والموضوع لم يُحسم من جانب الزمالك وانتقل أبوتريكة للأهلي".
واختتم "مجلس الإدارة لم يكن يدرك أن الجيل القوي للزمالك هناك من كبر سنه أو اقترب من الاعتزال، لقد حققنا العديد من البطولات مع الزمالك رغم الصعوبات".
المقاصة: لن نفرط في إيهاب جلال.. ولن يتم تغيير إسم النادي أو بيعه
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبدالحميد "دونجا" يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع أبوتريكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.