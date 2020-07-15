بكري سليم يكشف موقف المقاصة من "الاستثمار" ورحيل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة أنه لا يوجد أي نية من جانب إدارة النادي بشأن التفريط في مدرب الفريق إيهاب جلال خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد مصر المقاصة في الوقت الحالي لاستئناف الدوري خلال المرحلة المقبلة.

وقال مسؤول المقاصة في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2 "المسحات الطبية الأخيرة نتائجها جاءت سلبية وجميع اللاعبين حالتهم جيدة ويستعدون بقوة لعودة الدوري".

Advertisements

وتابع "لجنة الاستثمار جلست مع مسؤولي الإدارة المالية للفريق وتم التأكيد على أنه سيتم توفير كل المستحقات المالية المتأخرة للاعبين والأجهزة الفنية وحل كل الأمور المالية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "فيما يخص أزمة المحترف أوتشو، هو يستغل الوضع الحالي ويريد فسخ التعاقد بسبب المستحقات المتأخرة، يبدو أنه يمتلك عروض، لكن الجهاز الفني يحاول معه لكي يتراجع عن موقفه".

وصرح "بالنسبة لنا لا يوجد أي نية بشأن التفريط في إيهاب جلال، هو مدرب من أبناء النادي ووش السعد علينا ولعبنا معه في أفريقيا وحصلنا على المركز الثاني في الدوري وفزنا على الكبار".

واختتم "لا يوجد أي نية لبيع النادي أو تغيير إسمه، شركة المقاصة سبورت يمكن لها أن تتنازل عن بعض الأسهم لصالح المستثمرين، هناك عروض سواء من أجانب أو عرب أو مصريين، لكن النادي لن يتم تغيير اسمه أو بيعه".