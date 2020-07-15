محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
تستعد اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، لإرسال اللائحة الجديدة للجمعية العمومية من أجل دراستها للتصويت عليها في أول اجتماع من أجل الاعتماد، والتي شهدت تحديد كيفية انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
وكانت اللجنة الخماسية قد قامت في وقت سابق بعقد جلسات مع مسؤولي الأندية وتناقشت حول بعض بنود اللائحة.
وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن اللائحة تحتوي على 89 بند، وحصل الموقع على البند رقم 37 والخاص بمجلس الإدارة، ومن المقرر أن يتم إرسال اللائحة للجمعية العمومية قبل التصويت عليها.
ووفقا لما جاء في بند 37، فمن المقرر أن يتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من 9 أشخاص، رئيس للمجلس وسيدة و7 أعضاء، على أن يتم التصويت داخلياً في اول اجتماع للمجلس المنتخب لاختيار نائب أول ونائب ثاني للرئيس، وبالتالي لن يكون هناك انتخاب من قبل الجمعية العمومية على منصب النائب.
وجاء بالبند أيضا، أن انتخابات اتحاد الكرة تتم كل 4 سنوات أو مع الدورة الأولمبية أيهما أقرب.
كانت هذه تفاصيل خبر "النائب بالتصويت الداخلي".. الخليج 365 يكشف لائحة انتخاب مجلس اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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