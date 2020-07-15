الجنايني: تدخلت في شيء وحيد بعقوبات السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، كواليس إصدار عقوبات لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك بعد إيقاف عدة لاعبين من القطبين، مؤكدا أن اعتراضهما على القرارات يؤكد وقوفه على الحياد.

وقال الجنايني، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "معظم الشخصيات التي تولت رئاسة اتحاد الكرة كانت تنتمي للأهلي والزمالك، وأقسم أننا خلعنا ثوب الانتماء للأندية سواء للأهلي أو الزمالك مع بداية تولي مسؤولية إدارك الكرة المصرية".

وأضاف: "لا يحق لأحد محاسبت آخر على انتمائه أو ما بداخلة، أنا في موقع مسؤولية وحاسبني على القرارات التي يتم إصدارها، لكن البعض لم يعتد على ذلك في الفترة الماضية، أن تضع لائحة تُطبق على الجميع كان من رابع المستحيلات، لكنه كان تحديا بالنسبة لي عندما توليت رئاسة الاتحاد".

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وتابع: "طبقت لائحة الانضباط لعاقاب المتجاوزين بعد مباراة السوبر طبقا للائحة التي تم الإعلان عنها مسبقا عبر الموقع الرسمي، لجنة الانضباط مستقلة ويتولى رئاستها قاض جليل وهو سيد البنداري، لا يوجد مخلوق ذهب إليه للحديث عن العقوبات، ولم أتدخل في شؤونه على الإطلاق".

وأكمل: "انتهى زمن التجاوز والأخطاء بلا عقاب، وكان من حق المتضررين من العقوبات التظلم أو الاستئناف أمام الدرجات الأخرى للتقاضي، لم يكن هناك لجنة انضباط في اتحاد الكرة السابق، لجنة الانضبط لجنة أساسية وموجودة في الفيفا، ودورها متابعة ما يحدث خارج الملعب".

وأكد: "تدخلت في شيء وحيد بعقوبات السوبر وهو توقيت إعلان القرار، علمت بها أثناء عودتي من أبو ظبي بعد الظهر، وطلبت فقط تأجيل الإعلان عنها حتى الساعة 11:00 مساء، لكني أقسم أنني لم أرجع إلى أي مسؤول أو أتدخل في أي قرار سواء بتعديل أو إضافة، لم يحدث إطلاقا".

وأتم قائلا: "رئيس لجنة الانضبطا قال لي إنه من سيحاسب أمام الله عندما استفسرت منه عن شدة العقوبات، أنا جئت لإصلاح الكرة المصرية وإعادتها إلى مكانتها الصحيحة، القرارات ستغضب البعض بكل تأكيد، لكني لا أخشى أي شيء ومن الطبيعي ألا ترضي جميع الأطراف، وعدم رضا الأهلي والزمالك عن العقوبات دليل حيادنا".