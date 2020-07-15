اتحاد الكرة يُعلن استئناف القسم الثاني 20 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتباراً من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة.
وأشار اتحاد الكرة ـ عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى إنه سيقوم بالمسحات اعتباراً من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.
وكان اتحاد الكرة قد حدد مطلع شهر أغسطس موعداً لاستئناف موسم 2019/2020 من بطولة الدوري الممتاز
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