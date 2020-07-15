طبية اتحاد الكرة: قررنا تقليل عدد مسحات كورونا لفرق الدوري بعد استئناف المسابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبيبة بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن في حالة قيام الاتحاد الافريقي منح مصر شرف استضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، يفضل أن تكون المباريات بدون جمهور.

وقال سلطان في تصريحات لقناة صدى البلد، إنه في حالة استضافة مصر لباقي مباريات دوري الأبطال ستكون بدون جمهور، وسيتم الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي ستطبق في مباريات الدوري.

وأضاف:" نسعى لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية في اولى المباريات الودية بين المقاصة وطلائع الجيش".

وأوضح، أن اطقم الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا مثل الفرق المنافسة، وسيدخلون في معسكر بداية من يوم الجمعة وسيخضعون للمحسات قبل كل مباراة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر إجراء مسحات بشكل اسبوعي لجميع الفريق، كما أنه تقرر تقليص عدد المسحات لاقل من 40 مسحة مع استئناف الدوري.