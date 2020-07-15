تشيلسي يعبر نوريتش ويعزز موقعه بالمركز الثالث للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

عزز فريق تشيلسي موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي 1 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

Advertisements

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم رفع تشيلسي رصيده في المركز الثالث إلى 63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي يلتقي بعد غد الخميس مع ضيفه شيفيلد يونايتد وأيضا يتفوق بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس والذي يلتقي في اليوم ذاته مع مضيفه كريستال بالاس.

أما نوريتش سيتي فالمباراة بالنسبة له كانت تحصيل حاصل بعد تأكد هبوطه بالفعل إلى دوري البطولة الإنجليزية.

ومنذ استئناف الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، حقق تشيلسي ستة انتصارات مقابل هزيمتين أخرهما كان في الجولة الماضية على ملعب شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.