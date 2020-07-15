محمود جابر: قرار عودة الدوري صائب و"تلاحم المواسم" العقبة الوحيدة

يرى محمود جابر نجم الاسماعيلي الأسبق، أن استئناف مسابقة الدوري العام قرار صائب وسوف يعود بالنفع على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة.

وقال جابر لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية صدى البلد: "عودة الدوري

لن تكن قوية كما يتوقع البعض، كل لاعب يحتاج لوقت كي يستعيد مستواه، فغياب اللاعبين كل هذه الفترة عن الملعب أمر ليس هين".

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وأشار إلى أن قرار عودة الدوري صائب

من اتحاد الكرة كما أن الإيجابيات ستكون أكثر من السلبيات، مؤكدا أن المباريات الرسمية في الدوري سوف تجهز الأندية المشاركة في إفريقيا فضلا على استفادة المنتخب المصري أيضا من استئناف النشاط.

واختتم كلماته متحدثا عن سلبيات عودة الدوري والتي تتمثل فقط في ضغط المباريات وتلاحم الموسم القادم مع الموسم الجاري.