الجناينى: حسام غالي كان من ضمن لجنة رئاسة اتحاد الكرة ولكنه اعتذر

صرح عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن حسام غالي لاعب الأهلي السابق، كان من ضمن اللجنة التي وضعت لرئاسة الاتحاد ولكنه اعتذر، ولم يذهب لاجتماعه مع الفيفا.

وقال الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم": " حسام غالي كان من

ضمن اللجنة التي أختيرت لرئاسة اتحاد الكرة المصري، ولكنه اعتذر ولم يذهب لاجتماعه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهناك شخص آخر اعتذر أيضا عن تواجده معنا باللجنة، كنا 7 مرشحين، وانتهينا بخمسة لتولي المهمة".

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وأضاف الجنايني: " تم تكليفي برئاسة

اللجنة ولم أتردد في قبول مهمة أخدم بها مصر، الدولة المصرية هي التي رشحتني لإدارة الكرة المصرية اللجنة الخماسية تعمل كفريق متجانس ولكل عضو فيها مهامه".

وأتم الجنايني: "وجود 5 أعضاء في اللجنة قليل بالنظر للمهام الموكلة لنا كل أعضاء اللجنة الخماسية بلا انتماءات داخل اتحاد الكرة، ولبعض وجه اتهامات باطلة لي مثلما حدث في السوبر بأبوظبي، لم ولن أسمح بتأجيل أي مباراة وفقا للأهوا".