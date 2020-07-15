ميدو: اتحاد الكرة لن يلغي الهبوط في القسم الثاني

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف اللجنة الخماسية تجاه إلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني. وقال ميدو في برنامجة "غرفة الملابس" إن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة القسم الثاني رفضت على الإطلاق فكرة إلغاء الهبوط، مشيرا إلى أن الدوري يتم استكماله وسيكون فيه هبوط وصعود. إلغاء الهبوط، مشيرا إلى أن الدوري يتم استكماله وسيكون فيه هبوط وصعود. Advertisements وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

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