الجنايني: عمل لائحة لاتحاد الكرة وتطبيقها كان من رابع المستحيلات لكننا وضعناها

صرح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الحماسية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة المصري، أن عمل لائحة اتحاد الكرة وتطبيقها ، كان أمر صعب بالنسبة له ومن رابع المستحيلات.

وقال الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "عمل لائحة لاتحاد الكرة وتطبيقها بالنسبة لي كان من رابع المستحيلات، وكان هذا تحدي مني تجاه هذا الأمر،

لم أتعود على الشغل منفردا وبأهواء، فأنا اشتغلت بنظام محدد، وضعنا لوائح وطبقناها، مايجب محاسبتي عليه هو تطبيق تلك اللوائح أم لا".

وتابع الجنايني: "طبقنا اللوائح بعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، لائحة الانضباط تم تطبيقها، ونحن من أنشأنا لجنة الانضباط داخل اتحاد الكرة، ويرأسها

قاضٍ جليل وهو المستشار سيد البنداري، ولا يجرأ شخص منا أن يحاسبه على قراراته، لأنه يتعامل مع اللوائح وتطبيقها".

واتم: "اللائحة موجودة لمحاسبة المخطأ، فمن يخطأ يحاسب على ذلك والعقوبة مدونة باللائحة بكل تفاصيلها، ومن يعترض على القرار، فله مطلق الحرية على الطعن به، وهناك درجة أعلى في التقاضي وهي لجنة الاستئناف برئاسة عادل الشوربجي، وإذا لم يعجب كل هذا فهناك محكمة رياضية، وليس لدينا مشكلة في ذلك، فنحن نعمل على تطبيق اللوائح".