أكد أنطونيو ساريوجلو مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، كان في قمة الاحترافية والالتزام أثناء تواجده مع المنتخب المصري.
وقال ساريوجلو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "محمد صلاح كانفي قمة الاحترافية والالتزام أثناء تواجده مع منتخب مصر، وكان حريص على التطور في كل تدريب".
وأضاف "محمد صلاح يمتلك العديد من المهارات التي ساعدته للوصول إلى العالمية".
وأوضح مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر عن أكثر اللاعبين امتلاكاً للياقة بدنية عالية في المنتخب الوطني، حيث قال "طارق حامد كان من أبرز اللاعبين الذين يملكون لياقة بدنية عالية للغاية بجانب محمد صلاح ورمضان صبحي وعمرو وردة".
وأتم "التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر كان شرفا كبيرا بالنسبة لي وكانت تجربة ناجحة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح كان في قمة الاحترافية والالتزام أثناء تواجده مع الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.