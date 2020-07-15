مدرب المنتخب السابق: محمد صلاح كان في قمة الاحترافية والالتزام أثناء تواجده مع الفراعنة

أكد أنطونيو ساريوجلو مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، كان في قمة الاحترافية والالتزام أثناء تواجده مع المنتخب المصري.

وقال ساريوجلو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "محمد صلاح كان

في قمة الاحترافية والالتزام أثناء تواجده مع منتخب مصر، وكان حريص على التطور في كل تدريب".

وأضاف "محمد صلاح يمتلك العديد من المهارات التي ساعدته للوصول إلى العالمية".

وأوضح مدرب الأحمال السابق لمنتخب مصر عن أكثر اللاعبين امتلاكاً للياقة بدنية عالية في المنتخب الوطني، حيث قال "طارق حامد كان من أبرز اللاعبين الذين يملكون لياقة بدنية عالية للغاية بجانب محمد صلاح ورمضان صبحي وعمرو وردة".

وأتم "التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر كان شرفا كبيرا بالنسبة لي وكانت تجربة ناجحة للغاية".