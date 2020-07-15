عمرو الجنايني: قرارات اتحاد الكرة بشأن الأهلي والزمالك حيادية وبعيدة عن الانتماءات

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، أن قرارات التي تتخذها اللجنة والخاصة بقضايا الأهلي والزمالك، يتم التعامل معها بحيادية وبدون أي انتماءات.

وقال الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "لا أعلم سبب مشكلة الناس في أنني زملكاوي، صورتي موجودة الآن من ضمن رؤساء

الاتحاد، الذي اتشرف بوجودي وسطهم، من فؤاد سراج الدين، المشير عبدالحكيم عامر ، وجميعهم ناس أفاضل".

وأضاف الجنايني: "هناك أكثر من 95 % ممن تولوا رئاسة اتحاد الكرة المصري، ينتمون إلى الأهلي أو الزمالك، مع احترامي نادرًا ما يأتي رئيس للاتحاد من خارج القطبين،

الأغلبية تكون منهم" .

وتابع الجنايني: "يجب عدم محاسبة رئيس اتحاد على انتماءه، فموقع المسؤولية يختلف عن الانتماءات تمامًا، طالما تتواجد بموقع المسؤلية، فأنت تحكم بما يملي عليه ضميرك في جميع القضايا، وتراعي ربنا في كل شئ".

وأتم الجنايني: "أقسم بالله أن كل قضايا الأهلي والزمالك والتي تطلب قرار من اتحاد الكرة، تعاملنا معها كلجنة خماسية تماما ننسى انتماءتنا، وتعاملنا معها بشكل حيادي، ولم نظلم أي من الناديين على حساب الآخر".