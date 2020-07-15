الإمارات تطلب استضافة السوبر المصري

شهدت الساعات الماضية، تلقي اتحاد الكرة اتصالات من جانب الاتحاد الإماراتي، يطلب فيه استضافة السوبر المصري للمرة الخامسة.
ورد مسئولو اتحاد الكرة على الاتحاد الإماراتي، بأن موعد السوبر لم يتحدد بعد، كما أننهاية الموسم ومواعيد الكأس لم تحسم بعد.
الجدير بالذكر أن الإمارات استضافت السوبر 4 مرات، فاز الزمالك باثنين منها والأهلي باثنين أيضًا.
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