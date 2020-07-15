استئناف دوري القسم الثاني 20 سبتمبر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي

توقفت بسبب جائحة كورونا

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات

الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

يذكر أن اتحاد الكرة اعلن في وقت سابق استكمال مسابقة الدوري الممتاز ابتداءا من السادس من أغسطس المقبل.